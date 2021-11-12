بعد عزفه على الجردل.. مذيعة تكتب أغنية لـ سيد قناوى وهانى شنودة يلحنها

لحن الموسيقار الكبير هانى شنودة، أغنية لـ عم "سيد قناوى" بعد رؤية الفيديو الخاص به وهو يعزف على "الطشت والجردل".

وأوضح هانى شنودة خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر أهم ما رأيته في سيد أن أذنه موسيقية، معقبا:" سيد ودنه موسيقية وموهوب".

مذيعة مشهورة

وأضاف شنودة: بعد ذلك طالبت عبر الفيس بوك بكتابة أغنية لـ سيد، ومن ضمن اللى بعتولى إحدى المذيعات بعتتلى اغنية فى غاية الروعة، ولحنتها وغناها.



ومن جانبه قال سيد قناوى "مكنتش متوقع اننا أقابل الأستا هانى بعد ما كنت بشتغل فى جمع القمامة".