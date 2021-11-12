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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. معلومات عن الراحل نور الدمرداش وهذا مسلسله الأخير

نور الدمرداش
نور الدمرداش

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والمخرج الراحل نور الدمرداش الذي كان واحدا من رواد التلفزيون المصري، واكتشف العديد من النجوم. 

تاريخ نور الدمرداش

ولد نور الدمرداش في طنطا عام 1925، وتخرج من كلية التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته في المسرح الذي قدم موهبته إلى الجمهور ثم انتقل منه إلى السينما. 

نور الدمرداش

شغل الراحل نور الدمرداش عدة مناصب في التلفزيون المصري منها المراقب العام للتمثيليات، ثم المراقب العام للبرامج الفنية، ثم أصبح رئيسا للقناة الأولى، وكان آخر منصب شغله هو نائب رئيس التليفزيون. 

لقب نور الدمرداش بـ ملف الفيديو، بعدما قدم علامات في تاريخ الدراما المصرية منها لا تطفىء الشمس، الرحيل، الصحية، أنا وأنت وبابا في المشمش. 

نور الدمرداش

لم يمهل الموت الراحل نور الدمرداش فرصة استكمال عمله التلفزيوني الأخير وهو مسلسل «السقوط في بئر سبع»، الذي توفى قبل الانتهاء من تصويره.

إلى جانب موهبته السينمائية المشهودة، كان نور الدمرداش من أبرز المخرجين وقدم خمسة أفلام منها ثمن الحرية وبعد العذاب والانتقام، كما أخرج مسلسل السمان والخريف وأنف وثلاث عيون وسيدة الفندق وغيرهم. 

لا يعرف الكثيرون أن نور الدمرداش أخرج للراحل إسماعيل يس مجموعة كبيرة من مسرحياته، ويعد دوره في فيلم "صغيرة على الحب" من أبرز أعماله السينمائية إلى جانب المولد وشارع الحب. 

نور الدمرداش صغيرة على الحب السقوط فى بئر سبع إسماعيل يس أعمال نور الدمرداش

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