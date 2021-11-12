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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد مايا دياب

مايا دياب
مايا دياب

احتفل الفنان ماجد المصري بعيد ميلاد الفنانة مايا دياب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشر ماجد المصري صورة لـ مايا دياب، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانتي طيبة مايا دياب”.

 

وكانت قد تعرضت الفنانة مايا دياب لتسمم حاد، وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمايا وهي متواجدة على السرير ومعها أحد الأطباء دون الكشف عن وجهها. 

 

نشرت الفنانة مايا دياب عدة صور لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة غريبة، حيث ارتدت بدلة باللون الاسود، وجزمة مختلفة، مما اثار الجدل حولها.


وطرحت مايا دياب، أحدث كليباتها مع محمود الليثي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.


وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.


وعلى صعيد آخر، تعمل الشركة على طرح باقي أغاني الألبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها على يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من ألمع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.

 

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