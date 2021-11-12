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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. باريس هيلتون تعلن زواجها عبر انستجرام

باريس هيلتون
باريس هيلتون

أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون عن حفل زفافها اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت باريس هيلتون صورة لها بفستان الزفاف، رافعة شعرها الي أعلي، وعلقت علي الصورة كاتبة: “الي الأبد يبدأ اليوم”.

 

وحرص العديد من متابعي باريس هيلتون التعبير عن فرحتهم بالخبر، وعلقوا برسائل التهاني والأحتفال.

 

وكان قد انتشر خبر حمل المغنية الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون في طفلها الأول بعد إجراء عملية جراحية ساعدتها على تحقيق حلم حياتها وهو الإنجاب بحسب ما نشره موقع page six. 

 

ولكن على الفور نفت باريس هيلتون خبر حملها بطفلها الأول، من خطيبها كارتر ريوم، في حلقة البودكاست الخاص بها This is Paris، موضحة أنها تنتظر إتمام زفافها حتى تأخذ هذه الخطوة الجدية. 

 

وقالت باريس هيلتون التي تبلغ من العمر 40 عاما، إن الشيء الوحيد الذي تنتظره حاليا هو عرض برنامجها الذي تعده حاليا مع منصة نتفليكس Cooking With Paris. 

 

وكشفت باريس هيلتون في حلقة البودكاست الخاص بها أنها بصدد صنع فستان زفافها، الذي من المتوقع إقامته في أي وقت خلال عام 2022، وهو الأمر الذي أكدته شقيقتها نيكي هيلتون في تصريحات لها. 

 

أعلنت باريس هيلتون في يناير الماضي، أنها تخضع لعلاجات خاصة بالتحضير وتجهيز نفسها لحمل طفل أنابيب، فيما يبدو أن خططها الإنجابية تعرضت لبعض التأجيل، لكنها متحمسة لتكوين أسرة يوما ما وعيش حياة حقيقة مثلما وصفا في حوار لها مع صحفية The Post.

 

تقدم كارتر ريوم لخطبة باريس هيلتون في فبراير الماضي، بعد ارتباطهما لمدة عام، وقالت باريس هيلتون في حوار لمجلة فوج إنه يجعلها شخصا أفضل وكان يستحق الانتظار كل هذه السنوات.

 

برنامج باريس هيلتون على نتفليكس 

 

أعلنت منصة نتفليكس في وقت سابق، التعاون مع باريس هيلتون لتقديم برنامج "الطهي مع باريس"، الذي ينتمي لفئة برامج تلفزيون الواقع.

 

ووصفت نتفليكس في بيان لها عرض باريس هيلتون الجديد بأنه برنامج طبخ تقليدي تستعرض فيه جانبا جديدا من شخصيتها وترحب بالكاميرا في مطبخها بينما تتعلم الطهي والتقطيع، في إشارة إلى أنها ليس طاهية متدربة. 

 

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