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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تصنيف التايمز: جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 عالميا في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية

صدى البلد

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرا من وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة، عن موقع قطاع الجامعة للآداب والعلوم الإنسانية في التصنيف الإنجليزي التايمز حيث تم تصنيف جامعة القاهرة في تصنيف الجامعات الأفضل لعام 2021 في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية للجامعات العالمية الراقية والذى يقيس أداء الجامعات العالمية فى الموضوعات العلمية المتنوعة، وجاءت جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة ضمن التصنيف واحتلت المرتبة ما بين 401 إلى 500 جامعة.

وأكد التقرير الذي أعدته وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة أن وجود جامعة القاهرة الوحيدة التي يتم تصنيفها فى قطاع الآداب والعلوم الإنسانية، نجاح جديد يضاف إلى سلسلة نجاحات الجامعة بالتواجد في كافة التصنيفات العالمية المرموقة، والتصنيف يستخدم نفس مؤشرات الأداء في  تصنيفات التايمز للتعليم العالي العالمية فى الموضوعات المتنوعة، ولكن تمت إعادة ضبط المنهجية لتلائم المجالات الفردية.

كما أكد التقرير على أن وجود جامعة القاهرة في هذا التصنيف يعكس بقوة مدي اهتمام الجامعة بالعمل على قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تصب في المشروع القومي لبناء الإنسان والذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبرى.

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وقال الدكتور الخشت، إن هذا القطاع تم تسليط الضوء فيه على الجامعات الرائدة في تخصصات الفلسفة، والتاريخ، والعلوم الدينية، واللغات، والأدب، واللغويات، وعلم الآثار، والتصميم، والفنون.

وأشار الدكتور الخشت، أن هذا التقدم الملحوظ للجامعة نتيجة تطوير ودعم منظومة البحث العلمي، والارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، بهدف رفع القدرة التنافسية للجامعة عالميًا، والارتقاء بسمعتها الدولية وزيادة فرص خريجي الجامعة في الحصول على فرص عمل محلية ودولية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن تطور أداء الجامعة بقوة ليس فقط فى كافة التصنيفات العالمية للجامعات بل أيضا فى تصنيفات القطاعات والموضوعات داخل الجامعة، حيث أظهرت نتائج التصنيف الأمريكى US News بشهر أكتوبر 2021، على سبيل المثال، تقدم ترتيب جامعة القاهرة في العديد من التخصصات العلمية على المستوى العالمي بنسبة 40%، وتطور عددها ليصبح 14 تخصصًا، وجاءت جامعة القاهرة ضمن أول 100 جامعة في بعض التخصصات وضمن افضل 200 جامعة عالمية في عدة تخصصات أخرى لتكون بين أفضل 1% من جامعات العالم.

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