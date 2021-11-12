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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منها الإشارة.. الأوقاف تترجم خطبة اليوم عن أحوال الفرج والشدة إلى 20 لغة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة اليوم الجمعة بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، ليكون تحت عنوان “أحوال الفرج والشدة”.

 

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ترجمة خطبة الجمعة 

 

وأعلنت وزارة الأوقاف ترجمة خطبة الجمعة بعنوان ”أحوال الفرج والشدة” إلى تسع عشرة لغة أجنبية ، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وقالت الوزارة إن هذا يأتي في في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأوضحت الوزراة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء ما تقرر من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

افتتاح المساجد


من ناحية أخرى تفتتح وزارة الأوقاف، 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة.

ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضي حتى الآن 280 مسجدًا، منها 252 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و28 مسجدًا صيانة وترميمًا، يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.
 

الأوقاف خطبة الجمعة ترجمة خطبة الجمعة المساجد أحوال الفرج لغة الاشارة

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