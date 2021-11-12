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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان: امتحانات الميد ترم تنطلق بعد أسبوع.. ونشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الكلية ومنها تطعيم الطلاب

الدكتور أسامة إمام
الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان: يكشف عن مواعيد امتحانات الميد ترم

عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  جامعة حلوان: يشيد بدور رئيس الجامعة بتوفير لقاح كورونا 

عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  جامعة حلوان: الكلية تشهد اقبال كبير من منتسبيها لأخذ لقاح كورونا 

 

 

تستعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  جامعة حلوان لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2021  " الميد تيرم " لجميع الفرق الدراسية بالكلية .

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن امتحانات الميد ترم سوف تعقد فى الأسبوع السابع من انطلاق العام الجامعى وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وصرح الدكتور أمام فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الامتحانات سوف تعقد فى مقر الكلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/11/2021 وحتى يوم الخميس 25/11/2021،  وتقام الامتحانات  فى لعدد89 مقرا بحوالى 1800 لجنة امتحانية .

وأشار عميد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الى أنه وفقا لتوجيهات  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان فقد قامت إدارة الكلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة.

رئيس جامعة حلوان يزور كلية تربية موسيقية ويتابع مقرات التطعيم ضد كورونا

 ومن جانبها فقد أضافت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن قد تم إعلام جميع الطلاب المتلقين للقاح أو غيرهم بضرورة ارتداء الكمامة ، فضلاً عن إعلان لجان الامتحانات على الحسابات الخاصة بالطلاب على نظام الكلية وذلك وفقاً لتسجيلات كل طالب حيث أن الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة.
أعلن المجلس الأعلي للجامعات، أن العام الدراسي بدء في التاسع من شهر أكتوبر الماضي من العام الدراسي الجاري 2021، وينتهي يوم 16 يونيو 2022 ، حيث يستمر 34 أسبوعًا، علي أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و 97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.

وكما حدد المجلس الأعلي للجامعات، موعد إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022 ، حتي الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حول موعد امتحانات نصف العام وموعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.

قال الدكتور الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن الكلية تشهد اقبال كبير من قبل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على أخذ لقاح كورونا من خلال نقاط التطعيم المنتشرة بالجامعة .

وصرح الدكتور أمام فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الكلية تخطت نسبة الـ80% من تطعيم منتسبيها ومن طلاب الفرق الأعلى، مؤكد  على تطعيم جميع طلاب الفرقة الاولى بنسبة 100% .

وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الى جهود جامعة حلوان متمثلا فى رئيس الجامعة الدكتور ممدوح مهدي فى توفير لقاح كورونا وتخصيص العديد من إمكان التطعيم لسهولة تطعيم جميع منتسبي الجامعة .

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جدير بالذكر أن جامعة حلوان تواصل حملتها لتطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، و بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ، واتحاد الطلاب.

شدد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى صدور قرار بمنع الدخول لجامعة حلوان لأي شخص لم يتلق التطعيم بدءًا من ١٥ نوفمبر ، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، لذا وجب الإسراع في التسجيل والحصول على اللقاح.
كما قدم الدكتور مهدي الشكر للأطقم الطبى،  على مابذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح. 
 

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