تستحق التجربة.. استراتيجية تجنب مخاطر التداول في العملات الرقمية وتحقيق أرباح

هيمنت التكنولوجيا والعالم الرقمي الإلكتروني على حياتنا، فأصبحت جزء لا يتجزأ منها، حتى أصبح أيضًا التداول من خلال العملات الرقمية، التي ليس لها وجود مادي على أرض الواقع.

تمتلك تلك العملات الرقمية خصائص مماثلة للعملات المادية، ويمكن استخدامها في شراء السلع والخدمات، لكنها تسمح أيضًا بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود.

عالم مواز، يمكنك من خلاله تحقيق أرباح كبيرة، لكن له أيضًا العديد من المخاطر التي لا بد أن تكون على دراية تامة بها، لتجنب الوقوع بها، وتحقيق الربح.

ما هي العملات الرقمية؟

عملات افتراضية «إلكترونية فقط»، لا وجود لها على أرض الواقع، لكنها تمتع بقبول كبير من مستخدميها في مختلف أنحاء العالم، ما يجعل لها قيمة سعرية مميزة.

عملات مشفرة، محدودة الإنتاجية، تخضع تداولاتها لخوارزميات معقدة يكون من الصعب نسخها، أو تقليدها، ما يجعلها آمنة عند التعامل بها من قبل المستخدمين، وقد تفاقم القيمة السعرية الخاصة بها سعر القيمة السعرية للعملة المحلية الأساسية التي يتم التعامل بها، وهذا على حسب القيمة السعرية الخاصة بكل عملة رقمية على حدة.

أنواع العملات الرقمية

كما يوجد أنواع عديدة من العملات الواقعية، يوجد أيضًا أكثر من ألف نوع من العملات المشفرة الرقمية، تُعرف تحت مسمى « Altcoins»..

هناك نوعان من العملات الرقمية، هو الأكثر أنتشارًا وتداولاً في سوق العملات المشفرة، هما الـ «بيت كوين» الذي يمثل حوالي 38% من سوق العملات، و «الإيثيريوم» 18% من نفس السوق.

يتم تداول العملات الرقمية الأخرى، ولكن قد تكون أقل شيوعًا من نظيرتها السابقة في سوق البورصة، والتي منها، لايتكوين (LTC)، داش (داش)، Zcash (ZEC) مونيرو (XMR)، الريبل (XRP).

عكلات رقمية

طرق تداول العملات الرقمية

هناك عدة خيارات يمكنك التعامل خلالها للتداول في العملات الرقمية، فيمكنك تشبيه الأمر بالتداول في العملات التقليدية، في سوق الفوركس، من خلال ممارسة عمليات البيع والشراء القصيرة والطويلة الأجل، وإبرام الصفقات على العملات والاستفادة من فرق البيع والشراء، لتحقيق الربح، ولإتمام الأمر هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التداول.

1- التداول من خلال البورصة

يمكنك اعتماد نفس آلية التداول للعملات الأجنبية، في سوق الفوركس، من خلال متابعة التقلب اليومي، أو الأسبوعي للقيم السعرية للعملات، واستغلال وضع الصعود والهبوط لتلك القيمة بشراء العملة أو بيعها.

2- التداول من خلال العقود الآجلة

يمكنك أيضًا التداول على العملات الرقمية بسعر محدد مع تحديد وقت تسليم مستقبلي، ما يعرف بأسم «العقود الاشتقاقية»، حيث أن قيمة الأدوات المالية التي يتم التداول عليها مهما اختلفت أنواعها تكون مشتقة من فئة أصول أخرى، وخلالها يتفق الطرفين على تاريخ مسبق للبيع والشراء.

3- التداول من خلال وسيط

إذا لم يكن لديك امكانية للوصول إلى البورصة، فيمكنك اللجوء إلى وسيط فوركس، لدية إمكانية الوصول إلى البورصة، لتقديم منصة تداول لإجارة تداولك عليها، وبدء الاستثمار معه على العملات الرقمية المشفرة بسهولة، دون الحاجة إلى وجود خبرة كبيرة في عالم التداول، فقط سوف تحتاج إلى تعلم الأساسيات، من ثم يمكنك إبرام الصفقات التي تراها مناسبة لك.

4- التداول عن طريق الخيارات الثنائية

عليك أن تتنبأ بسعر متوقع للعملة الرقمية في فترة زمنية محددة قادمة، وتقوم بشراء العملة عند ارتفاع سعرها بسعر محدد مسبقًا بينك وبين البائع، في حين أنه يكون لك كامل الحرية في اختيار عدم اتمام عملية الشراء إذا أتي السعر أقل من السعر المتوقع، وحينها سيحتفظ المشتري بأسهمه من العملات الرقمية.

5- الاستثمار في الصناديق

من أسهل الطرق للتدوال في العملات الرقمي هي الاستثمار في الصناديق، والتي يمكن لمجموعة من المستثمرين أن يستثمروا في الصناديق التي تشتري العملات الرقمية.

تحقيق الربح من التداول في العملات الرقمية

يرتبط تحقيق الربح من التداول في العملات الرقمية من خلال اتباع آليات التداول، وطرقها، وإيرام الصفقات عليها، ومدى توقعاتك الصحيحة في تلك الصفقات.

توقيت الصفقة من الأمور الهامة، فالمقابل الربحي الذي ستتمكن من تحقيقة على المدى الطويل، سيكون أعلى بكثير من التداول في العملات الرقمية على المدى القصير.

لابد لك والانتباه من أن العملات الرقمية من أكثر الاستثمارات التي تشهد تقلبًا، على المدي البعيد والقصير، الذي يتوجب عليك دراسة السوق دراسة جيدة، وإبرام صفقات مدروسة.

العملات الرقمية

مخاطر التداول في العملات الرقمية

العملات الرقمية لا يمكن تنظيمها من قبل الحكومة، وفي بعض الأوقات تحارب الحكومات تلك العملات، ما قد يتسبب في القضاء على قيمتها السعرية تمامًا، إذا تم الاتفاق على عدم الاعتماد بها كعملة للدفع.

تشهد العملات الرقمية تقلب كبير، وتحجيم الناتج منها قد يشكل خطورة في تداولها، ما يجعلها غير متاحة بشكل كبير كالعملات العادية.

تقليل مخاطر التداول بالعملات الرقمية المشفرة

إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر التداول بالعملات الرقمية، فلابد من أتباع استراتيجية إلى جانب آلية التداول التي تعتمد عليها، فيمكنك تنويع محفظتك الاستثمارية فيها، بحيث لا تقتصر على عملة رقمية واحدة، لكن أكثر من عملة داخلها، لتجنب التقلبات التي يمكن أن تشهدها العملات المشفرة في أي وقت، فإذا انخفض سعر عملة تجد الأخرى ترتفع وتعتمد عليها لحين ارتفاع العملة الأولى مرة أخرى.

عند تحقيق ربح من خلال التداول يزيد داخلك الشعور بالرغبة في استثمار مبالغ مالية أكبر، لكن لتجنب مخاطر الخسارة المفاجئة يجب عليك تجنب زيادة قيمة التداول عن 10% من رأس المال الذي تستطيع خسارته، حتى يكون رأس المال بأمان.