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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

EV9 أول خطوة في طريق الكهربة الكاملة…  كيا تعلن خطتها لعام 2045

كيا
كيا

 

أعلنت شركة كيا  موتورز عن خطتها المستقبلية لإنهاء الانبعاثات الكربونية تماما بحلول 2045، مع إنهاء محركات الاحتراق الداخلي بالقارة الأوروبية بدءًا من 2035.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تخطط العلامة التجارية الكورية الجنوبي، التي استعرضت مفهومها الجديد كيا  EV9 ذات الدفع الرباعي الكهربائية قبل الكشف عنها في معرض لوس أنجلوس للسيارات الأسبوع المقبل، لإصلاح خط إنتاجها وعمليات الإنتاج بالكامل بهدف أن تصبح شركة رائدة في حلول النقل المستدام.

 

وقد أعلنت كيا  أن سيارتها الكهربائية الجديدة EV9 بأنها "خطوة مهمة" في استراتيجية الاستدامة الخاصة، منوهة أنها تأتي بتصميم مستوحى من الطبيعة وكل المواد المستخدمة في بنائها معاد تدويرها أي أنها صديقة للبيئة، كما صفتها كيا بأنها "تجسد رؤية كيا لقطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات".

 

بحلول عام 2045 ، سيكون الانبعاثات الكربونية في كيا أخف بنسبة 97٪ مما كانت عليه في عام 2019 ، وذلك بفضل مجموعة من الإجراءات الاستبدالية التي ستدخل حيز التنفيذ في كل عمليات وسلاسل التوريد واللوجستيات والإنتاج وطريقة بناء المركبات لتقليل الانبعاثات للحد الأدنى.

جاء أهم تعهد من كيا موتورز كجزء من هذه الإستراتيجية المتكاملة وهو أن تحقق الكهربة الكاملة في الأسواق الرائدة بحلول عام 2040. تنوي كيا موتورز التوسع في عائلة EV من السيارات الكهربائية بالكامل، وهي العائلة التي تتألف حاليًا من EV6 وستشمل قريبًا نسخة الإنتاج من EV9 

 

ستعمل كيا أيضا مع الموردين لتقليل البصمة الكربونية والتأثير البيئي للمواد التي تستخدمها في إنتاج المركبات، بحيث تصبح صديقة للبيئة بالكامل. وتخطط لإدخال نظام جديد لمراقبة انبعاثات الكربون للشركات الشريكة بحلول عام 2022 .

كيا كيا موتورز كيا EV9 الانبعاثات الكربونية

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