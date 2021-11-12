3 رجال وسيدة وراء حوادث سرقة السيارات بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) بإكتشاف كلٍ منهما سرقة سيارته الخاصة أثناء توقفهما أسفل مسكن كلٍ منهما.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعتين (3أشخاص ، سيدة - "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارتين الـمُبلغ بسرقتهما.. وبحوزتهم ( كمية لمخدر البانجو - مقص حديدى- سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعتين المشار إليهما وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، كما أضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياُ تخصص فـى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك ، كما أضافوا بقيامهم بإرتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم وأرشدوا عن السيارتين المستولى عليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.