مهددة بالإنقراض.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 14 صقرا بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والطيور البرية المهددة بالإنقراض وحظر حيازتها وتداولها والإتجار فـيها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض الأشخاص بصيد الحيوانات البرية بنطاق مديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم وأمكن ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم عدد 14 طائر "صقر" لا يجوز الترخيص بحيازتها أو صيدها والإتجار بها.

تم مصادرة المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة وتسليمها للجهات المعنية، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

الصقور المضبوطة

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