قتلهما بالساطور بمعاونة ابنه.. أب يتخلص من ابنته وعشيقها في أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من بعض الأهالى بالعثور على (جثتين) بأحد الطرق بدائرة المركز ، بالإنتقال والفحص تبين وجود جثتى لكلٍ من (إحدى السيدات – أحد الأشخاص) وبهما جروح متفرقة بالجسم .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (والد الأولى – وشقيقها ، مقيمان بدائرة المركز) لإكتشافهما وجود علاقة بين الأولى والثانى .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود علاقة غير شرعية بين الأولى والثانى وبتاريخ الواقعة قام المتهمان بإستدراج المجنى عليه "الثانى" لمكان العثور وقام بتوثيق يديه والتعدى عليه بسلاح أبيض "ساطور" كان بحوزة أحدهما ثم قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليها بذات الأداة ، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.