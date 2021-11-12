رفضت تديله فلوس .. مقتل عجوز على يد حفيدها في قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة سيدة عجوز مقيمة بدائرة المركز، وبها جرح بالرقبة.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "نجل شقيق المجنى عليها" .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بقطعة خشبية قام بالتخلص منها بإلقائها بأحد المصارف المائية ، لرفضها إعطائه بعض المبالغ المالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.