موظف بنك يزور أوراق للحصول على قرض

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاحتيال المصرفي والاستيلاء على أموال البنوك .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (موظف بأحد البنوك ، مقيم بالقليوبية) باستغلال طبيعة عمله كونه محاسب بالبنك وقام بتزوير مستندات باسمه على غير الحقيقة وتقديمهم ضمن الأوراق والمستندات المقدمة منه لبنك أخر بالقاهرة بقصد الحصول على قرض شخصي بضمان وظيفته قيمته (أربعمائة ألف جنيه مصري) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، وبحوزته (إفادة دخل سنوي – كشف حساب "مزورين بالكامل" ).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بتزوير المستندات المضبوطة عن طريق استخدام برنامج "الفوتوشوب" لتعديل البيانات وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بإحدى مقاهي الإنترنت للحصول على القرض .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.