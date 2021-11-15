أسعار ومواصفات سكودا كاميك موديل 2021  في المغرب | صور

تتألق علامة سكودا الألمانية داخل السوق المغربي للسيارات بإصداراتها المتنوعة، ومن بينها كاميك موديل 2021 من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، التي تتمتع بتصميم خارجي و داخلي مبهر.

تعمل سيارة سكودا كاميك موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على توليد قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر، تتصل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 183 كم/س، كما يبلغ استهلاكها من الوقود 6.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/س.

تعمل سكودا كاميك موديل 2021 بمنظومة دفع أمامي، وتتسارع من صفر حتى 100 كم في غضون 11.9 ثانية، كما يبلغ ارتفاعها عن الأرض 185 مم، بمساحة شنطة 400 لتر.

تتوفر سكودا كاميك موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمان، التي تشمل فرامل ABS وايرباح أمامي وجانبي، ومراقب ضغط الهواء في الإطارات، وايموبليزر، ونظام للمساعدة على ارتقاء الطرق المرتفعة، ونظام EDL للفرامل، ونظام لمنع انزلاق الفرامل.

جهزت سكودا كاميك موديل 2021 بجنوط رياضية قياس 17 بوصة، وقضبان فوق السقف وزجاج ملون، مصابيح ليد أمامية مع مصابيح خلفية ليد، وعجلة قيادة متعددة وشاشة 8 بوصة وبلوتوث، وحساسات للمطر وتكييف أوتوماتيك وفتحة سقف بانوراما .

أسعار سكودا كاميك موديل 2021 المغرب:

الفئة الأولى STYLE بسعر 259 ألف درهم.

الفئة الثانية EDITION بسعر 279 الف درهم.