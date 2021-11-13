حقيقة مزج العقائد تحت تسمى "الدين الإبراهيمي".. عضو في بيت العائلة يرد

قال الدكتور طارق منصور عضو لجنة الإعلام في بيت العائلة المصرية، إن بيت العائلة المصرية يضم نخب رفيعة المستوى شريفة في أغراضها تعمل تطوعا لخدمة هذا البلد.

وأضاف منصور، في تصريح لصدى البلد، أن بيت العائلة المصرية قام بإنجازات كبيرة في ملف الوحدة الوطنية وبناء الفكر الجامع للمصريين، وتنقية الشوائب العالقة في أذهان البعض عن العلاقة بين الإسلام والمسيحية، وكذلك تأليف بين رجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي وجمعهم في برامج تدريبية وندوات مشتركة.

وثمن طارق منصور، جهود بيت العائلة المصرية، تحت رعاية الرئيس السيسي، وبرئاسة شيخ الأزهر والبابا تواضروس، من خلال عقد مؤتمرات دولية واحتفاليات، تبرز وحدة الشعب المصري والحفاظ على تماسكه.

وذكر أن قداسة البابا تواضروس طرح في كلمته باحتفالية بيت العائلة المصرية بمرو عشرة أعوام على تأسيسه، خطة عمل للعشر سنوات المقبلة، ووضع فيها خمس عناصر للعمل عليها.

وأشاد طارق منصور، بكلمة شيخ الأزهر، في احتفالية بيت العائلة المصرية، بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، منوها أن كلمة شيخ الأزهر كانت مركزة، وكذلك أدان محاولات بعض الجهات الأجنية للترويج لما يسمى بالدين الإبراهيمي، وأكد شيخ الأزهر أن كل دين له خصوصية ومبادئه وقواعده، ولا يمكن صهر هذه الفواصل بين الأديان ودمجها في دين واحد يسمى بالدين الإبراهيمي أو الإبراهيمية، منوها أن شيخ الأزهر رفض هذا الكلام بشكل قاطع.