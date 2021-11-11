فكرة شيخ الأزهر..مقرر بيت العائلة يكشف تفاصيل الإنشاء وأصعب المواقف..فيديو

قال الأب رفيق جريش، مقرر لجنة إعلام بيت العائلة، إنه شاهد عيان على التطوير الكبير لبيت العائلة، مؤكدا أن إنشاء بيت العائلة فكرة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وباركها البابا شنودة.

وأضاف رفيق جريش، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” أن الـ 10 سنوات الأخيرة كانت صعبة، مؤكدا أن إنشاء بيت العائلة جاء بعد تفجير كنيسة في العراق وتفجير كنيسة القديسين بالإٍسكندرية.

وتابع رفيق جريش، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي بها بيت عائلة، مؤكدا أن بعض الدول ترغب في القيام بمثل ذلك.

السنوات الأخيرة نتيجة حكم الإخوان كانت صعبة،

وأشار مقرر لجنة إعلام بيت العائلة السنوات الأخيرة نتيجة حكم الإخوان كانت صعبة، مما جعل بيت العائلة في مواجهة مع تلك الأفكار المتطرفة، ومر بصعوبات كبيرة واستطعنا أن نواجهها.