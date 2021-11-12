أسامة الأزهري : بداية فكرة التكفير وإراقة الدماء انطلقت من حسن البنا

قال الدكتور أسامة الأزهري إن العالم الكبير الشيخ يوسف الدجوي بين لحسن البنا أن منهجه غير مقبول وغير صحيح، الأمر الذي قوبل بنكران وتهجم وكبر عند حسن البنا ضد العالم الكبير يوسف الدجوي، مؤكدا أن الشيخ يوسف الدجوي كان صاحب تجربة ثرية في إدراك الشريعة والواقع وحاول إثناء حسن البنا عن هذه الموجة من الحماس التي لا دراية للواقع فيها .

وأشار الأزهري خلال برنامجه “ الحق المبين "على فضائية" دي ام سي" إلى أن حسن البنا ليس أول من يفكر بطريقته التكفيرية ، لكن الموجه الأولى كانت في أيام الخوارج مضيفا: غاب فكر الخوارج 5 قرون وبدأ مرة أخرى في القرن السابع وعكف أهل ذلك العصر على التفنيد حتى ظهر المودودي وبوكوحرام والقاعدة وداعش، وبداية فكرة التكفير وإراقة الدماء انطلقت من حسن البنا .

وأكمل: أمامنا ميدان جدلي كبير وفكرة التكفير ظهرت على هيئة بذرة عند حسن البنا ثم منهج تبنته الجماعات الإرهابية من حسن البنا إلى القاعدة إلى داعش.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن البرنامج هو تحويل لكتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين ، من كتاب مقروء لمشروع علمي يوضح كيف آلت مناهج التكفير بأصحابها لإراقة الدماء وحمل السلاح .



