وزير الزراعة يحسم الجدل: لا توجد سلعة مصرية مرفوضة في أي دولة بالعالم

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة يساهم بـ 17% من الصادرات السلعية المصرية بينما المستهدف 25% خلال الفترة القادمة.

وأضاف القصير خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، إنه تم فتح السوق الصينية أمام صادرات مصر من الرمان، معقبا: “فتح أسواق جديدة للسلع المصرية يستلزم جهد ومجهود كبير”، مؤكدا أنه لا توجد في مصر سلعة مرفوضة لدى أي دولة في العالم.

4 ملايين فدان



وأوضح السيد القصير، أن الدولة أقامت أكثر من 320 مشروعا لتنمية القطاع الزراعي أفقيا، منها مشروع تنمية سيناء الذى يضيف للرقعة الزراعية 500 ألف فدان، ومشروع الدلتا الذى يضيف أكثر من مليون فدان، وبعض المشروعات بهدف إضاف 4 ملايين فدان خلال 3 سنوات.