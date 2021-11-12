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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المهندس عمر عبد السلام يفوز بالمركز الثالث في مسابقة ملتقى الابتكار

المهندس عمر عبد السلام
المهندس عمر عبد السلام

فار المهندس عمر عبدالسلام أحد الكوادر المدعومة من الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة بالمركز الثالث في مسابقة ملتقى الابتكار Innovation Arena المنعقدة بـ Cairo ICT 2021 المدعومة من الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة
بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس .

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهد حفل تخرج منحة التدريب الصيفى على تطوير التكنولوجيات المساعدة والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الاعاقة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،  بالتعاون مع مكتب مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي؛ وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم البحث والتطوير فى مجال التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة فى المجتمع.


بحضور الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة،  الدكتور علاء صبرة،  الدكتور عصام محمود،  الأستاذة أمل رمضان أعضاء المجلس التنفيذي بالأكاديمية،  الدكتور عمرو العوامري مدير برنامج الإبتكار بالأكاديمية، والدكتور محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس IHUB و كذلك أ.د ضياء خليل عميد كلية هندسة عين شمس الأسبق و المشرف العام على  مركز الابتكار، ، أستاذة  يمامة قناوى مدير أول برامج بناء القدرات بمكتب مستشار وزير الإتصالات للذكاء الإصطناعي .

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