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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الشرقية: أتابع مشروعات "حياة كريمة" على أرض الواقع يوميًا

صدى البلد

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهم المشروعات المقترحة في المخطط الإستراتيجي الجديد لمدينة الزقازيق تأتي في قطاعات الزراعة والسياحة والبيئة والطرق والصرف الصحى والمخلفات الصلبة.

وأكد محافظ الشرقية  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أهمية متابعة جميع المشروعات التي تنفذها الدولة بجميع مراكز وقرى المحافظة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة،  على أرض الواقع بشكل دائم ومستمر.

وتابع، مدينة الزقازيق محورية بين إقليم القناة وإعادة تخطيطها يمثل أهمية كبرى بسبب الزيادة السكانية، وإعادة تخطيط وتحديث مشروع إقليم قناة السويس وتوفير العمالة اللازمة.  

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية من المحافظات الجاذبة لما تملكه من مناطق صناعية وأثرية وزراعية، لافتا أنه استعرض العديد من المقترحات مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمشروعات السياحية من بينها مسار العائلة المقدسة وتل بسطة وصان الحجر.
 

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