موافي يكشف عن مرض حميد يسبب تضخم الغدد ويؤثر على الرئة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن الغدد الملتهبة أو السرطانية؛ هي أحد أسباب ارتفاع حرارة الجسم.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مرض يسمى «الساركويد» يتخوف منه الكثيرين، يؤدي إلى تضخم جميع غدد الجسم، ويؤثر على الرئة، ويحدث نقاطا حمراء بالجلد.

الساركويد

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن «الساركويد» مرضا حميدا وليس خطيرا.

وتابع:علاج الساركويد الأمثل والوحيد هو الكورتيزون، وهو مرض منتشر، ويعاني منه الكثير من الأشخاص، ويختفي مباشرة بأقل جرعة من الكورتيزون.



