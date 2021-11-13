الأخطاء اللغوية الشائعة في البحوث العلمية.. ورشة عمل جامعة حلوان تنظم

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « الأخطاء اللغوية الشائعة في البحوث العلمية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى توفر مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتورة صفاء عبد العزيز سلطان والدكتورة أماني عبد المقصود قنصوة، قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية-جامعة حلوان.



أوضح الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمي، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.



وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين للمهتمين بمنهجيات البحث العلمي.



تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021، فى تمام الساعة 07:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/9591168232