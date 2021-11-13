أول تعليق من إلهام شاهين علي انتقادات السوشيال ميديا لدور المومس الفاضلة

عقبت الفنانة إلهام شاهين، علي حالة الجدل المثارة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن نيتها إعادة إحياء مسرحية “المومس الفاضلة” للمؤلف المسرحي جان بول سارتر والتي قدمتها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب قبل 45 عامًا.

وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:“أنا مش قادرة ابرر سبب هذه الهجمة وإحنا لسة مبدأناش سوى في طرح الفكرة في مؤتمر صحفي وأن سيدة المسرح سميحة أيوب هي التي ستقوم بإخراج المسرحية وسيتم عرضها على نفس المسرح الذي عرضت عليه منذ الستينات”

وتابعت إلهام شاهين: “هذا الاسم لم يخترع الآن وقدمته السيدة سميحة أيوب في الستينات والفكرة جاءت لما سألتها عن اقرب عمل قدمته لإعادة إحيائه كان المومس الفاضلة”.