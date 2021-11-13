أخبار التعليم| تعرف علي شروط الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات.. تمريض القاهرة تبدأ امتحانات الميدتيرم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن مد فترة التقديم حتى 14 نوفمبر 2021 للتقديم على مبادرة "تعظيم الإستفادة من قطرة المياه" (More Crop Per Drop)، وهي المبادرة التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في جلستة الأخيرة رقم 178

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « الأخطاء اللغوية الشائعة في البحوث العلمية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة، عن عقد امتحان " الميد تيرم " الخاص بمقرر تمريض المسنين العملى للفصل الدراسى الاول للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٠ لجميع الفرق من اليوم السبت الموافق ١٣ من نوفمبر حتى الاثنين الموافق ١٥ من نوفمبر وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى ٢ ظ

تطلق كلية الدراسات والبحوث البيئية بـ جامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة " الفريق التطوعي للعمل الانساني" البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ بالدورة الأولي " التمهيدية "AMBASSADOR CLIMATE program Communication Science

حدد القانون رقم 2523 لسنة 2017، الشروط التى يجب توافرها للمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات المختلفة، وبالتزامن مع قرب انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية التى من المقرر أن تجرى خلال الفصل الدراسى الأول بحسب نصوص القوانين المنظمة لها.