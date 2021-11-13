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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعرف علي شروط الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات.. تمريض القاهرة تبدأ امتحانات الميدتيرم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

غدا.. آخر موعد للتقديم في مبادرة البحث العلمي لتعظيم الإستفادة من المياة

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن مد فترة التقديم حتى 14 نوفمبر 2021 للتقديم على مبادرة "تعظيم الإستفادة من قطرة المياه" (More Crop Per Drop)، وهي المبادرة التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في جلستة الأخيرة رقم 178

 

الأخطاء اللغوية الشائعة في البحوث العلمية.. ورشة عمل جامعة حلوان تنظم

 

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « الأخطاء اللغوية الشائعة في البحوث العلمية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 

 

تمريض القاهرة تبدأ امتحانات الميدتيرم .. اليوم

 

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة، عن عقد امتحان " الميد تيرم " الخاص بمقرر تمريض المسنين العملى للفصل الدراسى الاول للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٠ لجميع الفرق من اليوم السبت الموافق ١٣ من نوفمبر حتى الاثنين الموافق ١٥ من نوفمبر وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى ٢ ظ

 

انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس

 

تطلق كلية الدراسات والبحوث البيئية بـ جامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة " الفريق التطوعي للعمل الانساني"  البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ بالدورة الأولي " التمهيدية "AMBASSADOR CLIMATE   program Communication Science

 

 

تعرف علي شروط الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات

 

حدد القانون رقم 2523 لسنة 2017، الشروط التى يجب توافرها للمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات المختلفة، وبالتزامن مع قرب انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية  التى من المقرر أن تجرى خلال الفصل الدراسى الأول بحسب نصوص القوانين المنظمة لها.

 

 

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