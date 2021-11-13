منتخب مصر يؤدي تدريبا بعد مباراة أنجولا.. وجمعة يعود مع البعثة

تغادر بعثة منتخب مصر الوطني لواندا في العاشرة من صباح غد السبت عائدة إلى برج العرب استعدادا للقاء الجابون الثلاثاء المقبل في ختام مباريات المجموعة السادسة التي تأهل عنها بالفعل للدور الأخير لتصفيات كأس العالم بعد تعادله 2-2 مع أنجولا.



وكان كارلوس كيروش وجهازه الفني لمنتخب مصر قد قاد مرانا للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة عقب نهايتها في أرض الملعب، في حين أشار الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق أن جميع إصابات اللاعبين في مباراة اليوم سيتم اعادة الكشف عليها فور العودة للتأكد من سلامتهم ويأمل ألا تعيق أيا منهم عن المشاركة في المباراة المقبلة.



وطمأن طبيب منتخب مصر عن حالة وائل جمعة مدير منتخب مصر مؤكدًا أن المسحة الأخيرة جاءت نتيجتها سلبية وأن عدم تواجده في المباراة كان من باب الحرص و كإجراء احترازي وسوف يعود بإذن الله مع البعثة غدًا .

تفاصيل المباراة..



مارس منتخب أنجولا الضغط على منتخب مصر في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل إلى منطقة جزاء الشناوي أكثر من مرة ولكن لم يهدد مرمى الفراعنة.

واستحوذ منتخب مصر على الكرة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وحاول تنظيم هجمة يهدد بها مرمى أنجولا، أو يخطف هدف أول، ولكن أغلق منتخب أنجولا خطوط دفاعاته بإحكام.

وخرج ماتيوس جاليانو كوستا قائد منتخب أنجولا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد أن شارك في مباراته الأخيرة الدولية أمام منتخبنا الوطني.

وتألق الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 17 من عمر المباراة ومنع دخول قذيفة قوية مرماه وحرم أنجولا من تسجيل هدف التقدم.

وأحدث مصطفى محمد لاعب منتخب مصر خطأ أمام منطقة جزاء الشناوي في الدقيقة 21، بعد تدخله بقوة على أحد لاعبي المنتخب الأنجولي، ومرت بسلام على مرمى الشناوي.

وشكل منتخب مصر الهجمة الأولى على مرمى أنجولا عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 من عمر المباراة الذي سدد كرة رائعة من فوق الحارس ولكنها علت المرمى وكان مصيرها خارج الملعب.

وفي دربكة دفاعية؛ ارتدت الكرة من دفاعات منتخب مصر إلى هيلتر كوشتا لاعب أنجولا، وأسكنها الشباك من تسديدة قوية على يمين الشناوي، وأعلن عن الهدف الأول لمنتخب أنجولا.

وتدخل أكرم توفيق لاعب منتخب مصر على لاعب أنجولا، وأسقطه داخل منطقة الجزاء، وتصدى ايمبالا انزولا للكرة وسدد الكرة في مرمى الشناوي لتصبح النتيجة 2-0 للغزلان السوداء، إلي أن تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع وذلك بتسديدة بأقدام محمد النني.



أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تبديلان في بداية شوط المباراة الثاني بخروج مصطفى محمد ونزول مروان حمدي، وخروج عبد الله السعيد ونزول حمدي فتحي.

اعتدى لاعب منتخب أنجولا على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.