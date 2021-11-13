داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

عثر مواطن بريطاني على أكثر عنكبوت سام في العالم داخل "سباطة موز" اشتراها من سوبر ماركت في قرية ويست ويكهام في بريطانيا.

كان المواطن البريطاني «جو شتاين» واقفًا داخل المطبخ يستعد لإعداد شطيرة من الموز في الصباح عندما لاحظ وجود "كتلة داكنة" تتدلى من الفاكهة.

نظر جو عن قرب ووقعت عليه الصدمة كالصاعقة عندما رأى الأرجل المشعرة لـ عنكبوت في حجم البوصتين.

ألقى جو على الفور المجموعة بأكملها في سلة المهملات بينما كان يصرخ في صديقته ناتاشا "للبقاء خارج المطبخ"، وحاول التقاط العنكبوت بحذر.

وعند الفحص الدقيق، اكتشف أنه عنكبوت تجول برازيلي وهو النوع الأكثر سمًا في العالم، والذي قد تكون لدغته مميتة للإنسان.

اشترى جو الذي يعمل كسائق تاكسي ثمرة الموز المزروعة في كولومبيا من سينسبري في قرية ويست ويكهام بـ بريطانيا.



يقول: "فتحت الكيس، كل شيء على ما يرام، قلبت الموز وكل ما رأيته هو العنكبوت والذي بدا ككتلة مظلمة ضخمة عالقة على الموز."

عندما بدأ يتحرك صرخت في صديقتي" لا تأتي إلى المطبخ! "، وتأكد بنسبة 99٪ من أنه كان عنكبوتًا برازيليًا متجولًا، بعد التحقق من Google.

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