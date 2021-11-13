عبد الحميد مصطفي رئيساً لنادي كفر الشيخ الرياضي والشافعي نائباً

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي كفر الشيخ الرياضي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، فوز المحاسب عبد الحميد مصطفي عبد الحميد مصطفى، بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي بحصوله على 1534 صوتاً، والمحاسب يوسف عبد الرؤوف محمد الشافعي، بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بحصوله على 1435 صوتاً، والمحاسب محمد بدر محمود هلال، بمنصب أمين الصندوق، بحصوله على 1521 صوتاً.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة، «فوق السن»، كل من، المحاسب أحمد راغب مراد أحمد، وحصل على 1411 صوتاً، والمحاسب محمد عزت عبد الهادي يونس، وحصل على 1362 صوتاً، والدكتورة رجاء أحمد راغب أحمد، وحصلت على 1075 صوتاً، والكابتن خالد السيد صالح متولي، وحصل على 1037 صوتاً، والدكتور محمد خيري أحمد الجمال، وحصل على 1020 صوتاً.

وفاز بعضوية مجلس إدارة النادي «تحت السن»، المحاسب مجدي كمال إبراهيم الزواوي، وحصل على 1470 صوتاً، والمهندس محمد زين العابدين محمد الرفاعي، وحصل على 1367 صوتاً.

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