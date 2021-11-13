بإطلالة ساحرة .. يسرا تستعرض جمالها عبر انستجرام فيديو

شاركت النجمة يسرا، جمهورها، فيديو جديدة لها ، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ” .

وظهرت يسرا مستعرضة جمالها بإطلالة ساحرة مرتدية جامب سوت باللون السماوي ،مما اثارت اعجاب متابعيها.

يذكر ان ردت الفنانة يسرا على سؤال الإعلامية شيرين سليمان: إزاى محافظة على جمالك؟.

أوضحت الفنانة يسرا خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان قائلة:" الجمال ستر من ربنا".

لفت الفنانة، يسرا، إلى أن الظهور على الريد كاربت يحتاج مجهودًا ضخمًا من الفنانات، معقبة: "جزء من شغلنا".



وكانت قد عبّرت الفنانة يسرا، عن فخرها بنجاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

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