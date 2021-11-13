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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم السبت 13-11-2021.. فيديو

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 13- 11- 2021.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 9186 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 806 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 921 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6448 جنيها.

في سياق متصل، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليسجل 1846 دولاراً للأونصة، على الرغم من تراجعه في بداية تعاملات اليوم بنحو 0.5%.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 1.1% إلى 1851.40 دولار للأوقية.

ويتداول سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن وتمسك الفيدرالي بوجهة نظره بأن التضخم مؤقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.51 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 1.7% إلى 1076 دولارا، والبلاديوم 1.1% إلى 2043 دولارا.


 

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