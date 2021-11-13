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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى تحتفل بعيد ميلاد صديقتها عبر إنستجرام..شاهد

ريم مصطفي
ريم مصطفي

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وظهرت ريم بإطلالة انيقة أنيقة محتفلة بعيد ميلاد صديقتها، مما نال إعجاب متابعيها.

أعمال ريم مصطفي

ويذكر أن أحدث  أعمال ريم مصطفي كان مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي.

ونشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "الثمانية"، وظهرت بصحبة المستشار تركى آل الشيخ ونجوم العمل وهم  آسر ياسين، ومحمود البزاوي، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومصطفى البنا، وكتبت قائلة: "المستشار تركي ال الشيخ برفقة أبطال مسلسل الثمانية في أول أيام التصوير".


مسلسل "الثمانية"، الذى يعد أول عمل يقوم بتأليفه رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.


يشارك في بطولة مسلسل “الثمانية” عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، وخالد الصاوي، وهشام سليم، وغادة عادل، ومحمود البزاوي، وريم مصطفى، ومحمود علاء (جامايكا)، ومنذر رياحنة، ومصطفى البنا.

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