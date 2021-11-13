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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ليس محمد صلاح .. تشافي يستهدف ضم نجم ليفربول إلى برشلونة

تشافي هيرنانديز المدير
تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة

أكد تقرير صحفي، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، يستهدف التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق ليفربول.

 

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن تشافي، يرغب في عودة تياجو ألكانتارا إلى نادي برشلونة مجددا.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول،  لن يطلب ضم بديلا لـ تياجو ألكانتارا، حال رحيل النجم الإسباني إلى برشلونة، حيث سيصعد تايلر مورتون لاعب فريق الشباب.

 

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في سياق آخر، يواجه تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أزمة كبيرة، في بداية مهمته مع البلوجرانا، بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا.

 

ويعاني فريق برشلونة من 11 إصابة داخل الفريق الأول، وهم :  نيتو- سيرجيو روبرتو - جيرارد بيكيه  - إريك جارسيا - سيرجينو ديسيت - أنسو فاتي -  بيدري ، نيكو جونزاليس - عثمان ديمبيلي-   مارتن براثويت -  سيرجيو أجويرو".

 

كان نادي برشلونة، أعلن السبت الماضي، تعاقده رسميا مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، لتولي القيادة الفنية للبوجرانا، خلفا لـ الهولندي رونالد كومان.

 

وقال نادي برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي :" توصل نادي برشلونة لاتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين".

 

تابع بيان نادي برشلونة :" من المتوقع أن يصل تشافي هيرنانديز إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع وأن يتم تقديمه كمدرب جديد لفريق برشلونة الأول في يوم الاثنين 8 نوفمبر في حدث مفتوح للجمهور في كامب نو. بعد الحدث سيظهر تشافي في مؤتمر صحفي".

 

ويعد تشافي  أحد أبرز أساطير نادي برشلونة على مر التاريخ، حيث شارك مع البلوجرانا على مرى التاريخ برصيد 767 مباراة، خلف ليونيل ميسي (778 مباراة).

 

ألقاب تشافي مع برشلونة:
 

الدوري الإسباني: 8 (1998/99 ، 2004/05 ، 2005/06 ، 2008/09 ، 2009/10 ، 2010/11 ، 2012/13 و 2014/15)
دوري أبطال أوروبا: 4 (2005/06 ، 2008/09 ، 2010/11 و 2014/15)
كأس الملك: 3 (2008/09 ، 2011/12 ، 2014/15)
كأس العالم للأندية: 2 (2009/10 و 2011/12)
كأس السوبر الأوروبي: 2 (2009/10 و 2011/12)
كؤوس السوبر الإسباني: 6 (2005/06 ، 2006/07 ، 2009/10 ، 2010/11 ، 2011/12 و 2013/14).
 

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