ضربة جديدة من بايدن لهواوى.. وحرمانها من الاستفادة بأي شراكة أمريكية

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن تشريعا لمنع عدد من الشركات الصينية على رأسها شركة هواوى و ZTE ، لمنعهم من تلقى أية تراخيص جديدة من شركات التكنولوجيا الأمريكية باعتبارها شركات تمثل تهديدا على الأمن القومي الأمريكى.

وبحسب وكالة رويترز فإن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق بالإجماع على قانون المعدات الآمنة ، وهو أحدث تشريع من جانب الحكومة الأمريكية لقمع شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية.

وينص القانون الجديد من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC عدم مراجعة أو الموافقة على أي طلب ترخيص للمعدات التي تشكل خطرًا غير مقبول على الأمن القومي ، ومنها شركة هواوى.

وصرح مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار إن اللجنة وافقت على أكثر من 3000 طلب من هواوى منذ عام 2018 ، وقال كار إن القانون "سيساعد في ضمان عدم إمكانية إدخال معدات غير آمنة من شركات مثل Huawei و ZTE في شبكات الاتصالات الأمريكية".

وفي شهر مارس الماضي ، صنفت لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC خمس شركات صينية على أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الولايات المتحدة ، دون أي دليل ، ما زالت تنتهك الأمن القومي وسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية".

كما وصفت هواوي لجنة الاتصالات الفيدرالية بأنها "مضللة وعقابية بلا داع".

