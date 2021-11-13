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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تتزعمهم امرأة.. القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة ثالث، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تتزعمه سيدة و3 عاطلين تخصصوا نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات، أثناء توقفه أسفل مساكن المواطنين بمنطقة الشيخ زايد، وبحوزتهم كمية من المخدرات.

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وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بورود بلاغين من اثنين مواطنين بسرقة سيارتهما أثناء توقفهما أسفل مسكنم بمنطقة الشيخ زايد دائرة ثالث الإسماعيلية.

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وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طلعت عبد الهادي، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن وراء ذلك تشكيلا عصابيا تتزعمه سيدة و3 عاطلين.

وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارتين الـمُبلغ بسرقتهما، وبحوزتهم " كمية لمخدر البانجو - مقص حديدى- سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين المشار إليهما وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابياُ تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، كما أضافوا بقيامهم بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم وأرشدوا عن السيارتين المستولى عليهما.

الاسماعيلية اخبار الحوادث سرقة السيارات اخبار الاسماعيلية اخبار المحافظات

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