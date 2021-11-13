محافظ الغربية يتفقد مشروعات الصحة والشباب والرياضة المدرجة ضمن "حياة كريمة"

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم “السبت”، مشروعات قطاعي الصحة والشباب والرياضة المدرجين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، وذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.

بدأت الجولة بتفقد الوحدات الصحية، لمتابعة أعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية ميت الحارون بتكلفة ٤ مليون جنيه، ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية ميت الرخا بتكلفة ٢ مليون جنيه، ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الغريب بتكلفة ٤ مليون جنيه، وأعمال تطوير وتجديد الوحدة الصحية بقرية منشأة العتر، وذلك ضمن خطة المبادرة التي تستهدف رفع كفاءة وتطوير ٢٩ وحدة صحية بمركز زفتى بتكلفة ٨٦ مليون جنيه.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير مراكز الشباب، حيث يتم " رفع كفاءة المبنى الإداري واستكمال الدور الأول علوي بمركز شباب كفر ميت الحارون، رفع كفاءة المبنى الإداري واستكمال الدور الأول علوي بمركز شباب ميت الحارون، إحلال وتجديد المبنى الإداري القديم وإنشاء مبنى جديد بمجمع الملاعب وإحلال وتجديد الملعب الخماسي وإنشاء ملعب سباعي منجل بمركز شباب ميت الرخا بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مبنى إداري بمساحة ٢٦٠ متر وإنشاء ملعب خماسي منجل بمركز شباب كفر الصارم بتكلفة ١.٣ مليون جنيه ، إحلال وتجديد الملعب الخماسي وعمل ملعب سباعي وبناء الدور الأول علوي بمركز شباب الرياض بتكلفة ٨٠٠ ألف جنيه ، رفع كفاءة المبنى الإداري وإحلال وتجديد الملعب المنجل السباعي بمركز شباب فرسيس، إحلال وتجديد الملعب الخماسي وإنشاء دور ثاني علوي بمساحة ٣٢٥ متر وعمل صيانة للمبنى الإداري بمركز شباب الغريب ورفع كفاءة المبنى الإداري وإحلال وتجديد ملعب الخماسي الحديث بمركز شباب سندبسط بتكلفة ٤ مليون جنيه.



يأتي ذلك ضمن خطة المبادرة التي تستهدف تطوير ٣٦ مشروع تابع للشباب والرياضة بقرى مركز زفتى بإجمالي تكلفة ٧٤.٤ مليون جنيه.

يُذْكَر أن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم تنفيذها داخل قرى مركز زفتى، من خلال تنفيذ ٦٦٥ مشروع بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه.

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