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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشيخ عبدالعزيز النجار لصدى البلد: بيت العائلة المصرية نزع فتيل الفتنة الطائفية.. ونظمنا دوري كرة قدم بين الطلاب المسلمين والمسيحيين في الغربية |فيديو

الشيخ عبد العزيز
الشيخ عبد العزيز النجار عضو بيت العائلة المصرية

الشيخ عبد العزيز النجار عضو بيت العائلة المصرية لصدى البلد:

بيت العائلة المصرية استطاع نزع فتيل الفتنة الطائفية

بيت العائلة المصرية جمع الشيخ والقسيس معًا لوحدة الشعب المصري

تم تنفيذ لقاءات وزيارات للمدارس لبث روح الوطنية في نفوس الأطفال

نظمنا دوري كرة قدم بين الطلاب المسلمين والمسيحيين في الغربية

من يتكاسل عن الدفاع عن وطنه في جميع الجهات خائن لبلاده وأهله
 

 

احتفل بيت العائلة المصرية، منذ أيام، بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، للاحتفال بجهوده وإنجازاته الكبيرة في وأد الفتنة الطائفية والحفاظ على لحمة ووحدة الشعب المصري، وكذلك فضل الدفاع عن الوطن والشهادة في سبيل الله.

 

في هذا الإطار، حاور موقع صدى البلد، الشيخ عبد العزيز النجار، عضو بيت العائلة المصرية.


حدثنا عن جهود بيت العائلة المصرية لوأد الفتنة

 

بيت العائلة المصرية هو نموذج للمواطنة الحقيقية التي تبنى على أساس الإنسانية وليس المعتقد، وبيت العائلة المصرية استطاع خلال عشر سنوات من تأسيسه، نزع فتيل الفتنة الطائفية التي كان يراهن عليها كثير من المتربصين بمصر، كما أنه بفضل الأزهر الشريف وعلمائه، والكنيسة المصرية وقساوستها، استطاعت مصر أن تنجو من هذه الفتنة، وتم تصحيح المعتقدات الخاطئة وتصحيح الصورة المشوهة في الأذهان، وبالتالي ساهم بيت العائلة في إرساء دعائم الوطنية.

 

وماذا عن أنشطة بيت العائلة في محافظة الغربية؟


أهم جهود بيت العائلة المصرية في محافظة الغربية، تمثلت في تنفيذ كثير من المؤتمرات واللقاءات في المدارس الإسلامية والمعاهد الأزهرية للطلاب من الجانبين، وعمل توأمة مع وزارة التربية والتعليم في المدارس وعمل زيارات لهذه المدارس، كما تم تنظيم دوري كرة قدم، للطلاب من المسلمين والمسيحيين، سواء بنين أو بنات، وحازت إعجاب الطلاب وأولياء الأمور، كما ساهم بيت العائلة المصرية في عمل إندماج بين المسلمين والمسيحيين في كافة الأنشطة المختلفة والمتنوعة.


كيف تحدث الإسلام عن حب الأوطان؟

الله تعالى يحب حب الأوطان والتماسك والترابط، ويريد أن تصبح الأمة على قلب رجل واحد، فلا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي وعلينا جميعا حماية وحب الوطن، وأن نقف جميعا بجانب بعضنا البعض من أجل دعم بلادنا وولي أمرها.

كما أن الإسلام دائما يدعو إلى إتقان العمل والجد والاجتهاد من أجل النهوض بالمجتمع، ومعظم غزوات الرسول كانت للحفاظ على الوطن.


وماذا عن فضل حب الوطن والدفاع عنه ؟


الإيمان بالوطن يظهر في وقت الاختبار الحقيقي، وعند وجود الهجوم على الوطن سواء بالشائعات أو بنشر البلبلة، يظهر معدن وحب الوطن الحقيقي، والآن نجد رجال الشرطة والقوات المسلحة وهم يسهرون ليلا ونهارا من أجل المحافظة على الوطن، فالعين الساهرة على حماية الوطن وعدها الله بأنها لن يمسهم النار، وهذا يدل على مكانة ومنزلة حب الوطن لدى الله سبحانه وتعالى.


هل جهود الأطباء لمكافحة كورونا تعتبر جهادا؟


لابد أن نشيد بجهود الأطباء والأطقم الطبية ، في مواجهة فيروس كورونا، وهنا لابد أن نؤكد أن دور الأطباء في الحفاظ على صحة المصريين لا يقل مكانة عن دور الجنود في حماية أرض الوطن، فالإثنان لهما الجنة بإذن الله، فالجندي يهب حياته للدفاع عن أرض الوطن، والطبيب كذلك فقد يصاب من اختلاطه بالمرضى ويلقى الله بسبب ذلك كما حدث في الفترة الماضية.


حكم التخاذل عن الدفاع عن الوطن

 

من يتكاسل عن الدفاع عن وطنه في جميع الجهات خائن لبلاده وأهله.
 

بماذا وعد الله الشهداء في الجنة؟

 

الله تعالى وعد الشهداء بـ حياة لا يمكن لأحد أن يتصورها، فالله عزوجل يضع أرواح الشهداء في أجساد تتماشى مع الجنة وعظمتها، كما أن أفضل صفقة في القرآن والإسلام هي الشهادة، لأن الشهيد يقدم روحه من أجل الحصول على أثمن شيء وهو الجنة.

والشهداء هم أصحاب الدرجة الثالثة في الجنة، وأعد الله للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة في الجنة، والذي يطلب الشهادة ولا يحصل عليها يعطيه الله سبحانه وتعالى مكانة الشهداء في الآخرة.
 

ما هو أجر الشهيد عند الله؟

 

يأمنه الله سبحانه وتعالى من فتنة القبر وعذابه، ويرفع الله سبحانه وتعالى الشهيد بمنزلة فضلى ويعتبره الله سبحانه وتعالى من خير الناس منزلة، وتفوح من دمه رائحة المسك ويحليه الله عز وجّل من حلية الإيمان.

يجعل الله سبحانه وتعالى روح الشهيد تطوف في ظل عرشه في في جوف طير أخضر يرتاد أنهار الجنة ، ويمنحه الله الشفاعة بسبعين من أقاربه. يحظى بشرف دخول الجنة مع الأولين.

يخاطبه الله عز وجل دون حجاب ، ويأمنه الله من الفزع الأكبر والصعقة ويتزوج باثنين وسبعين حورية في الجنة ويتوّجه الله بتاج الوقار، وكل ياقوتة من هذا التاج مرصع بها خير من كل ما في الدينا. 

الشيخ عبد العزيز النجار بيت العائلة المصرية الفتنة الطائفية الشيخ والقسيس الشعب المصري المسلمين والمسيحيين

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