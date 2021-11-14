آثار عين شمس تستضيف أبطال شيخ العرب همام.. غدا

أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس عن إستعدادات النهائية لتنظيم ندوة ثقافية والفنية حول شيخ العرب همام بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة يوم 15 نوفمبر الجاري.

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستضيف الندوة الفنان القدير سامح الصريطي الذي جسد دور عيسى إبن عم شيخ العرب همام ، كما تستضيف كلا من الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج حسني صالح، والكاتبة الدكتورة لميس جابر.



و صرح د. أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بأن الندوة ستتناول أعمال الحفائر التي تمت في موقع شيخ العرب همام بقرية العركي التايعة لمركز فرشوط التي تشارك فيها كلية الآثار جامعه عين شمس مع وزارة السياحة والآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وما توصل إليه الكشف عن العديد من المنشآت والمباني والتحف الأثرية والتي تعكس اهمية الموقع و طبيعة العمارة والفنون التقليدية في صعيد مصر في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، كما تناقش الندوة دور المسلسل في إبراز شخصية شيخ العرب همام التاريخية وأهم محطات عمل المسلسل.

كما تتطرق النجوة إلى أهمية الأعمال الفنية ذات الطابع التاريخي في زيادة الوعي الثقافي والانتماء الوطني للمشاهدين.