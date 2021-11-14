ورشة عمل تدريبية لتأهيل الشباب للمشاركة في المحليات بالدقهلية.. غدا

ينظم اتحاد الشباب المصري الديمقراطي الاجتماعي غدا الأثنين "ورشة عمل تدريبية لتأهيل الشباب للمشاركة في المحليات" استعدادا لتأهيل الشباب والمرأة وتمكينهم سياسيا للمجالس المحلية ، وذلك بمقر الأمانة بالمنصورة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء .

تعمل الدورة علي اعداد كوادر من شباب المحافظة من الجنسين لخوض الترشح للمحليات، وتناقش الدورة الموضوعات التالية وهى تاريخ المحليات بالدساتير المصرية و الادارة المحلية بين الواقع و الآمال ونموذج محاكاة المجلس الشعبي المحلي وماذا نعنى بقانون ادارة محلية والمقصود بإدارة التنمية المحلية ومحاور إدارة التنمية المحلية والاختلالات الهيكلية فى نظام الادارة المحلية وهل نحتاج الى قانون جديد للادارة المحلية؟ وعناصر قانون جديد للادارة المحلية.

يتم تقسيم المتدربين الي 5 مجموعات تدريبية للقيام بمحاكاة نموذج المجلس الشعبي المحلي ، حيث يحاضر في التدريب د. امال السيد على، وكيل اول وزاة التنمية المحلية سابقا، و المدرب بمدرسة الكادر بالحزب ومقرر لجنة انتخابات المحليات المركزية، ومحمد خليل المدرب بمدرسة الكادر وعضو الهيئة العليا ووليد دنقل ميسر الدورة ومسؤل ملف العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزى ، بحضور المهندس حسني محمود، أمين عام الحزب في محافظة الدقهلية، والإعلامي محمد عزت زهران أمين مركز المنصورة، والسعيد حامد امين الاعلام بالمحافظة، والدكتور هاني الفضالي امين مساعد، والمهندس امير كمال امين التثقيف، ومحمد شحاته امين التنظيف، والدكتورة انتصار الجلاد امين المرأة، وبعض قيادات الحزب بالمراكز التابعه للمحافظة.