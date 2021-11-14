فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 11:24 ص 11/14/2021 11:24:05 AM

استيقظ اهالي منطقة روض الفرج بالقاهرة على صوت انفجار ضخم وقع بأحد العقارات المجاورة ليتفاجئوا بانهيار عقار بالسكان والذي نتج عنه العديد من الضحايا.

انهيار عقار روض الفرج

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار رقم 10شارع سيدى الحلي ميدان السوق القديم خلف مسجد سيدي الحلي بحى روض الفرج وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .

وانتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الانقاذ مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث والاسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول انهيار عقار روض الفرج بالسكان من خلال الفيديوجراف التالي: