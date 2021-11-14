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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

العقار المنهار
العقار المنهار

استيقظ اهالي منطقة روض الفرج بالقاهرة على صوت انفجار ضخم وقع بأحد العقارات المجاورة ليتفاجئوا بانهيار عقار بالسكان والذي نتج عنه العديد من الضحايا.

انهيار عقار روض الفرج

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار رقم 10شارع سيدى الحلي ميدان السوق القديم خلف مسجد سيدي الحلي بحى روض الفرج وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .

وانتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الانقاذ مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث والاسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول انهيار عقار روض الفرج بالسكان من خلال الفيديوجراف التالي:

روض الفرج عقار انهيار السكان روض

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