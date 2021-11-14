كلمات قصيدة سحابة صيف للشاعرة دعاء النمر

لياَلى الأُنس إيه بدونك؟!

وإيه تِسوى الحياه والكون

بَشر عابر ف قلبى يادوب

لكن بُركان هواك كافى

يفَجر جوة قلبي حروب

أنا وانت أنا وانت

سحابة ف حر صيف قادرة

تِبَدل ف الفصول وتضيف

ليالى من مطر نادرة

بتيجى كل ألف خريف

.......

بحبك والشهود عينى

وعينك رمشها البادى

وبحرك موجه مش هادى

واناعادى تِغامر مَركبى

فى ليلك بدون مجاديف

كلام القلب كان شَايله

بيتسرسب كأنه مافيش

وعُود بِنا.. ويطلع سِرى للقهوه

وبين دخانها وعاميله

بيرسم صورته جوة الشيش

.......

فى نفس الوقت بَفتكره

بضحكة حِلم لسة نظيف

ورنة صوت على بابى

وجرى القلب عِز الليل

حاجات مَكنتش ف حسابى

اناقلبى كتير هايم....

ودايما يبقا وسط الناس

ولا شايف ولافاهم..

ليالى البُعد شوقها مُخيف

فرقنا يادوب سحابة صيف.

دعاء النمر