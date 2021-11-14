رضا عبد العال : البدري كان يستحق الاستمرار مع المنتخب

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن قرار رحيل الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري كان قراراً خاطئاً .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق : أداء المنتخب تحت قيادة كارلوس كيروش لم يختلف عن الأداء تحت قيادة حسام البدري ، بل أن الأداء أصبح أسوأ مع البرتغالي ، رغم صدارة المجموعة السادسة ".

وأضاف : " المنتخب الوطني كان "تائهاً" أمام نظيره الأنجولي رغم تذيله المجموعة السادسة ، إلا أن الفراعنة لم يقدموا الأداء المنتظر على مدار شوطي المباراة ".