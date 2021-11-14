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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها: الانتهاء من الاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية

الدكتور جمال سوسه
الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، عن الانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية المقرر فتح باب الترشح لها 18 نوفمبر الجارى.


وقال رئيس جامعة بنها، أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمتابعة سير الانتخابات بمراحلها المختلفة.

 

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وأكد "سوسة" أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين الجميع ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفى حيادية كاملة.


وطالب رئيس جامعة بنها، الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة فى انتخابات الاتحادات الطلابية باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وتساهم في تكوين شخصية الطلاب.


من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، علي حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة وأن تعطي الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.


وأشار نائب رئيس الجامعة إلى إنه تم أيضا تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل اى عقبات تواجه الطلاب مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.


يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.


ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر
كما تقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

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