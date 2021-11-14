بعد قبول أمير الكويت استقالتها.. مصادر تكشف معلومات عن الحكومة الجديدة

الحكومة الكويتية الجديدة

كشفت مصادر كويتية مطلعة، اليوم الأحد، أن الوزراء المستبعدين من الحكومة الكويتية، التي تقدمت باستقالتها الاثنين الماضي، معروفون واسم رئيس الوزراء معروف ومحسوم وهو الشيخ صباح الخالد.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لصحيفة "الأنباء" إن مداولات ومشاورات التوزير بدأت قبل الاستقالة رسميا بوقت، ولوحظ عزوف من جانب بعض ممن عرض عليهم المنصب الوزاري.

وكشفت المصادر عن أنه سيتم دخول نائبين من الكتل البرلمانية، إلى جانب ان الحقيبة الوزارية ستسند إلى أسماء متخصصة من المعروفين بالنزاهة والكفاءة، مشيرة الى ان تنفيذ ذلك لا يمنع المحاصصة.

وبشأن موقف الوزراء المستقيلين والمعتذرين، أجابت المصادر: "بالنسبة لنائب رئيس الوزراء ووزير العدل عبدالله الرومي، انتهت الأسباب التي دعته إلى الاستقالة واتخذت الحكومة في وقتها إجراءات تنفيذية لمعالجة ما أثير حول التدخلات في القضاء، ووزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح استطاع قيادة دفة جائحة كورونا من دون خسائر لافتة، وجميع الإجراءات الاحترازية المشددة هدفت إلى الحفاظ على الصحة العامة، إضافة الى انه تم حفظ البلاغ المقدم ضده حول هدر المال العام".

واستطردت المصادر قائلة: "ووزير المالية خليفة حمادة تقريبا هو أول وزير مالية ينجح في تحقيق وفورات من الميزانية قاربت على المليار دينار من دون تداعيات سلبية على المواطن أو على أسعار الخدمات، بالإضافة إلى انه تمكن من إيجاد سلم رواتب معدل ومتوازن لجهتين هما جهاز حماية المنافسة ووحدة التأمين، من دون أي اعتصامات كما يحدث عادة".

وثمنت المصادر عدم إصدار الحكومة المستقيلة أي مراسيم ضرورة أثناء العطلة الرسمية لمجلس الأمة، مشيرة إلى ان هذه الخطوة تؤكد حسن نية الحكومة ورغبتها الأكيدة في بناء علاقة تعاون عميقة وممتدة مع المجلس، مشددة على ان رفع الاستجوابات الـ 11 من جدول أعمال المجلس بعد استقالة الحكومة إجراء دستوري.

وقبل قليل، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، مرسوما أميريا يقضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بشرط أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.