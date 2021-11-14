عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمشاركة 4 وزارات..افتتاح برنامج  لإعداد قيادات أزهرية تدعم ثقافة التطوع

فعاليات افتتاح برنامج
فعاليات افتتاح برنامج صناعة قائد التطوع

 افتتحت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برنامج سفراء الأزهر "إعداد قيادات أزهرية ... صناعة قائد التطوع" ، بالتعاون مع جامعة الأزهر والاتحاد العربي للتطوع، وبرعاية من وزارات "التضامن - الشباب والرياضة – التخطيط – التعليم العالى"، معهد إعداد القادة، وكالة الفضاء المصرية. 

افتتح اللقاء  أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة؛ حيث أكد على أن المنظمة تدرك مدى أهمية العمل التطوعي، وخلق روح إنسانية بين نسيج المجتمع، مشيرًا إلى الهدف من مشروع سفراء الأزهر رفع كفاءة العاملين بالتدريس في جامعة الأزهر، وكذلك الطلاب من أجل العمل التطوعي.

عرضت د. أنوار عثمان - المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، ما يقوم به المشروع من التأكيد في برامجه ومبادراته على العمل من خلال محاور خمسة: "فكريا ومهاريا وتنمويا إلى جانب الحوار والمواطنة"؛ دعما لجهود الدولة في حياة كريمة، وتأسيس أزهريين داعمين لها. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الإمام الأكبر بدعم وتفعيل دور الأزهريين في كافة ربوع مصر وخارجها. 

من جانبه، أكد حسن هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، على أهمية الشراكة مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وحصولها على جائزة العمل التطوعي لعام 2019، من مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وأنهم يهدفون إلى تأهيل مليون متطوع مشيرًا إلى الدور الفعال لبرنامج سفراء الأزهر من تأهيل 1000 أزهري وأن ذلك هو البداية التي تنطلق من مصر. كما اشاد اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بفعاليات هذا اليوم واعتباره فرصة عظيمة لإستكمال دور الوزاره الذي بدأته مع المنظمة من خلال مشروع سفراء الأزهر لتأهيل الشباب بمنحة 5000 أزهري والتي تهدف إلى تدريب المشاركين علي مهارات الحاسب الآلي والمهارات الحياتية والوظيفية . 

وتناول د.صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره نيفين القباج، الذي أكد على أن هذا البرنامج يحمل ثلاثة كلمات تعكس أهمية الموضوع "التطوع ، وصناعة، وسفراء" تماشياً مع اتجاهات الدولة في خلق مواطن يعمل من أجل بلده. 

وأكد على مدي اهتمام وزيرة التضامن د. نيفين القباج بهذا البرنامج المهم، مضيفا أن إعداد قيادات شبابيه من كافه خريجي كليات الازهر الشريف سيكون بمثابة تدريب سفراء قيم وثقافه موسوعية تدرك كافه مشاكل المجتمع وتقود الفكر الوسطى في العالم.

  كما ثمن د. محمد خليل نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية جهود المنظمة العالمية لخريجي وتحدث عن وكاله الفضاء المصريه وقال أنها مؤسسه بدأت عملها عام 2019 قائمة على توصيل التكنولوجيا مشيرا إلى اهتمام الوكالة بالوصول الى شرائح مختلفه من المجتمع ونقل علوم الفضاء للمواطن العادي وكيف تعود عليه بالنفع وكيف تحقق التنميه المستدامة من خلال التكنولوجيا. 

وأكدت الدكتوره غادة عامر نائب رئيس مجلس إدارة مركز الأزهر العالمي ، أن إعدادات قيادات أزهرية هام جداً لأننا نحتاج للوعي في ظل التقنيات الحديثه التي تؤهله لاستخدام الوسائل الحديثه في التعليم.

و أوضح  الدكتور كريم همام -مدير معهد إعداد القادة- أن التطوع أصبح اليوم سمة من سمات العصر وفرصة تتيح للشباب الانطلاق نحو تنمية وصقل شخصيتهم وتطوير قدراتهم والإحساس بالمسئولية نحو بلدهم بما يعمل على تعزيز قيم الانتماء والولاء نحو المشاركة فى تنمية المجتمع،ودعم الشعور بالثقة واكتساب مهارات جديدة تعزز القيم الإيجابية، و روح التعاون والمحبة والإيثار وبذل الجهد من أجل الآخرين والإحساس بهم. 

وأشارد. حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة أن العلاقة بين المنظمة والأزهر وطيدة فهي القوة الناعمة و هناك العديد من البرامج المشتركة التي يتم إقامتها بالتعاون بين الطرفين. واختتم د. محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، نيابة عن رئيس الجامعة عن الهدى النبوي في التطوع والممارسات التي كان يقوم بها لترسيخ العمل التطوعي وأن جامعة الأزهر تقوم بالعديد من القوافل الطبية والإجتماعية في العديد من المحافظات. 

جدير بالذكر أن برنامج "تأهيل القيادات الأزهرية...صناعة قائد التطوع" وذلك لإعداد قيادات لفريق سفراء الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الأزهر ورؤساء الإتحادات من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف. يهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي وإعدادات القيادات الشابة في إطار المنهج الأزهري ورؤية مصر 2020 وأهداف التنمية المستدامة 2030م.

برنامج صناعة قائد التطوع منظمة خريجي الأزهر العمل التطوعي للشباب لمنظمة العالمية لخريجي الأزهر برنامج سفراء الأزهر جامعة الأزهر الاتحاد العربي للتطوع

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي تعقد ورشة عمل لتطوير التقييم الشامل للأسر طالبة الكفالة

نطالب برد المحكمة..ننشر نص مرافعة الدفاع في قضية حنين حسام فتاة التيك توك

هل اللبوس المهبلي ينقض الوضوء.. "الإفتاء" ترد

خالد عبد الغفار: 54.5 مليون منتفع من الخدمات الطبية المقدمة بالتأمين الصحي

دفاع حنين حسام يطلب رد المحكمة.. والقاضي: «لك الحرية»

حنين حسام تصرخ أثناء محاكمتها.. وتردد: والله العظيم أنا بريئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

احترمي نفسك وماتصوريش.. "خناقة" بين حنين حسام وإحدى الصحفيات خلال المحاكمة

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

وزير التعليم لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي: ماتحفظوش ولادكم الكُتب وماتسألهومش جبتو كام

بعد خناقة حنين حسام.. قاضي المحكمة يأمر بعدم تصوير المتهمة داخل الحجز

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم اكتشاف خلال نصف قرن.. العثور على أحد معابد الشمس الـ6 المفقودة بمصر|صور

إيداع حنين حسام فتاة التيك توك قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر.. صور

شاهد.. شجار عنيف بين رضيعة وقرد من أجل هاتف محمول | فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات التابعة لها‎

فيديو

الزموا منازلكم.. تحذير من تكرار سيناريو "طقس أسوان" في القاهرة

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ