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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. رصف شارع طلبة عويضة بالزقازيق لتيسير حركة المرور

رصف شارع طلبه عويضة
رصف شارع طلبه عويضة بمدينة الزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق ، بطول 1700 متر بكل اتجاه وبتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه.

 

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير وتجميل ورصف شوارع وميادين المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحيته سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالمتابعة اليومية لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارع وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الإلتزام بالمواصفات القياسية أثناء التنفيذ.

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من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أنه جاري تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وتجميل شارع طلبه عويضة بمدينة الزقازيق بطول 1700 متر بكل إتجاه وبتكلفة 5 مليون جنيه.

 

ولفت إلى أن أعمال التطوير تشمل كشط طبقات الأسفلت القديم تمهيداً لإعادة الرصف ورفع البلدورات وصيانه أعمدة الإنارة وتوسعة الطريق لإستيعاب حركة السيارات المارة به ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

 

وأضاف مدير مديرية الطرق أن أعمال التطوير بدأت منتصف سبتمبر الماضي ومن المقرر الإنتهاء منها منتصف فبراير المقبل، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع قطاعي الكهرباء والإتصالات لنقل أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات من الشارع، وكذا التنسيق مع إدارة مرور الشرقية لوضع التصور الأمثل لتسهيل الحركة المرورية بالشارع وتحقيق أعلي معدلات الأمان لأصحاب المركبات ومستخدمي الطريق.

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