بداية من الغد..طريقة وحيدة لدخول غير المطعمين بلقاح كورونا جامعة حلوان

تبدأ الجامعات الحكومية تطبيق إجراءات منع دخول الحرم الجامعي للطلاب الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا، بدءًا من غد الاثنين، والذين تم منحهم مهلة منذ منتصف سبتمبر الماضي للحصول على اللقاح سواء داخل المنشآت الطبية للجامعة، أو الحصول عليه في مراكز التطعيم الخارجية.

تشهد الآن جامعة حلوان جهودا كبيرة للطاقم الطبي المسؤول عن “لقاح كورونا”، داخل قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري بالجامعة برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وذلك قبل ساعات من بدء تطبيق قرار منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا المقرر تطبيقه من غد الاثنين طبقا لتعليمات رئيس الوزراء.

وشدد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا.

وصرح مهدي، بأنه فى حالة عدم حصول الطالب على لقاح كورونا، سيكون مُلزما بتقديم تحليل «PCR» بشكل أسبوعي يسلمه للإدارة الطبية بكليته، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا للسماح له بحضور المحاضرات ودخول الحرم الجامعي.

وأعلن الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية تلقي الطلاب اليوم للتطعيمات، مؤكدا أنه تم تطعيم إجمالي ١٠٦٣٨٠ من الإداريين والطلاب ، وأعضاء هيئة التدريس وذلك بإجمالي ١٣٩٠٠٠ جرعة مستلمة، وذلك خلال الفترة من ٥ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى ١٠ نوفمبر ٢٠٢١.

وبدءا من 15 نوفمبر وفقا لقرار مجلس الوزراء، تبدأ المنشآت الحكومية في منع دخول موظفيها الذين لم يحصلوا على الأقل على جرعة واحدة من لقاح كورونا، أو تقديم تحليل البي سي أر لمدة مرة أسبوعيًا، على أن يبدأ القرار الخاص بمنع أي مواطن لأي مصلحة حكومية أو خدمية بدءا من 1 ديسمبر في حال لم يحصل أيضا على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.