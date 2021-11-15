تعليم النواب تناقش مشروع قانون بتعديل أحكام الجامعات الخاصة والأهلية.. الأربعاء

تناقش لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس النواب بعد غد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

و تستمع لجنة السياحة و الطيرات المهندس محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.



و تناقش لجنة الاتصالات طلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجه، بشأن ضعف شبكات المحمول فودافون أورنج اتصالات بقرى مركز المحلة الكبرى.



و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم حل مشكلة ضعف شبكات المحمول الاربعة بمحافظة البحيرة.



و تناقش لجنة الصناعة ايضا خطة الــ 100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

و تناقش لجنةً المشروعات المتوسطة و الصغيرة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة دمياط.