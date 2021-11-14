إحالة مسئولي مركز شباب بني ماضي للتحقيق.. والمحافظ يوجه الشباب والرياضة بتنفيذ جدول ميداني على مراكز الشباب بدائرة المحافظة

أوضحت محافظة بني سويف أنه بشأن الشكوى التي تم رصدها ، ويتضرر فيها بعض الأهالي من وجود زجاج مكسور داخل أرضية الملعب وقمامة بمركز شباب بني ماضي التابع لمركز ومدينة ببا ، والتي كلف بشأنها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، الإدارة العامة للمتابعة بسرعة المعاينة لاتخاذ الإجراء القانوني للمناسب والحلولة المناسب لعدم تكرار مثل تلك المشكلات التي تؤثر على مستوى الخدمات الحيوية

هذا وقد انتقلت اللجنة الميدانية المختصة بالإدارة لمعاينة محل الشكوى على الطبيعة، وذلك تحت إشراف مباشر من الأستاذ أشرف حماد مدير عام المتابعة ، والذي أوضح في التقرير الذي عرضه على السيد المحافظ،حيث وجدت اللجنة مركز الشباب مغلقاً في تمام الساعة 3 عصرا ، وتم تحرير محضر بذلك ، وبمعاينة الموقع تلاحظ عدم وجود قمامة أو أشياء متناثرة كما جاء بالشكوى

ومن جانبه وجه المحافظ بإحالة مسئولي المركز للتحقيق بشأن غلق المركز وعدم الالتزام بأوقات العمل الرسمية، مع تكليف التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بالمرور على مراكز الشباب بدائرة المحافظة ، مع إعداد تقرير مفصل عن نتائج الجدل الميداني في هذا الشأن