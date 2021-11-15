تأجيل المحاكمة في الاتجار بالبشر إلى 20 ديسمبر لرد المحكمة.. أول تعليق من محامي حنين حسام

كشف حسين البقار محامي حنين حسام، آخر تطورات قضية حنين حسام فتاة التيك توك، مؤكدا أن هناك تطورات جديدة جاء من خلال المحكمة.

وأضاف حسين البقار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن تأجيل المحاكمة في الاتجار بالبشر ل ٢٠ ديسمبر لرد المحكمة، لافتا إلى أن حنين متهمة أنها تستغل فقر الناس عن طريق الاستغلال الجنسي.

وتابع حسين البقار محامي حنين حسام، أن هذا الاتهام غير صحيح وهناك شهود والاتهام بالاتجار بالبشر قضية كبيرة، لافتا إلى أن العقوبة في هذه القضية ممكن أن توصل المتهم بها للإعدام.

وأكد حسين البقار محامي حنين حسام، أن حنين حسام فتاة صغيرة السن وعمرها ٢٠ عاما ولا تفهم اساسا هذا الأمر والاتجار بالبشر، مشير إلى أن ننتظر الجديد من رد المحكمة.