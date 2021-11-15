اول مصرية مشاركة في برنامج " ذا فويس" الألماني..فيديو

قالت ليلي غالب أول مصرية مشاركة في برنامج " ذا فويس" الألماني ، إنها تحب الموسيقي منذ صغرها وكان حلمي أن أكون مغنية مؤكدة أنها تحب الموسيقي وهي اهم شيء في حياتها .

وأضافت ليلي غالب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي " القناه الأولي المصرية " ، أنها لديها 21 سنه وادرس في جامعة في المانيا ومتبقي لي سنه واحدة وأتخرج من الجامعة ، مؤكدة إنها شارك في برنامج ذا فويس بالصدفة وقبلت فيه .

وأوضحت ليلي غالب ، إنها تتمني أن تكون مغنية عالمية ، لافتة إلي إنها لا تعرف أن كان المصريين بأماكنهم التصويت لي في البرنامج أم لا .